«СКА-Нефтяник» обыграл «Динамо-Казань» и лидирует в чемпионате России

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

«СКА-Нефтяник» дома обыграл «Динамо-Казань» — 7:3. Команда лидирует в чемпионате России, имея в активе 37 очков в 13 играх.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Динамо-Казань» (Казань) — 7:3 (3:3)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Мурман» (Мурманск) — 6:0 (3:0)

«Старт» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновск) — 4:4 (3:1)

«Родина» (Киров) — «Водник» (Архангельск) — 3:9 (2:2)

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) — 3:3 (1:2)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 1:1 (0:1)