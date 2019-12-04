«СКА-Нефтяник» обыграл «Байкал-Энергию» и лидирует в чемпионате России

Состоялись очередные матч регулярного чемпионата России по хоккею с мячом.

«СКА-Нефтяник» дома обыграл «Байкал-Энергию» — 5:3. Команда лидирует в турнирной таблице, имея в активе 25 очков в девяти матчах

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновск) — 16:2

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Водник» (Архангельск) — 3:3

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 6:5

«Кузбасс» (Кемерово) — «Родина» (Киров) — 9:4

«Мурман» (Мурманск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 4:3

«Динамо-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 1:3

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 5:3

4 декабря.