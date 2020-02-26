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«СКА-Нефтяник» на выезде обыграл «Родину»

21:26
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«СКА-Нефтяник» выиграл у «Родины» (6:3) в матче регулярного чемпионат России по хоккею с мячом.

В составе гостей хет-трик сделал Эрик Петтерссон. Кроме него, забивали Максим Ишкельдин, Алан Джусоев и Юрий Бондаренко. У хозяев отличились Дмитрий Кураев, Евгений Леухин и Кирилл Бармин.

«СКА-Нефтяник» имеет 69 очков в 26 матчах. Команда занимает первое место в турнирной таблице. У «Родины» 15 очков и 13-е место.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Родина» (Киров) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:6

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