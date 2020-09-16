«Динамо» и «Волга» одержали пятые победы в групповом турнире Кубка России. Московский клуб победил «Мурман» (3:8), ульяновская команда одолела «Родину» (6:3).

На Востоке групповой турнир завершился. Первое место занял «СКА-Нефтяник», второе — «Енисей». В полуфиналах команды встретятся с двумя лучшими командами Запада.

Кубок России

Восток

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 2:14 (2:8)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Енисей» (Красноярск) — 4:4 (3:2)

Запад

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 4:7 (4:3)

«Мурман» (Мурманск) — «Динамо» (Москва) — 3:8 (2:4)

«Старт» (Нижегородская область) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:7 (3:3)

«Волга» (Ульяновск) — «Родина» (Киров) — 6:3 (2:1)