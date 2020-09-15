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«СКА-Нефтяник» и «Енисей» одержали крупные победы в Кубке России

12:12

Хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей» одержали победы в матчах Кубка России-2020.

«СКА-Нефтяник» победил «Уральский трубник» (Первоуральск) (12:6), а «Енисей» выиграл у «Сибсельмаша» (Новосибирск) (9:3).

Кубок России

Восток

Уральский Трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 6:12 (2:6)

15 сентября. Иркутск. «ЛД «Байкал»».

Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 9:3 (6:2)

15 сентября. Иркутск. «ЛД «Байкал»».

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