«СКА-Нефтяник» и «Енисей» одержали крупные победы в Кубке России
12:12
Хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей» одержали победы в матчах Кубка России-2020.
«СКА-Нефтяник» победил «Уральский трубник» (Первоуральск) (12:6), а «Енисей» выиграл у «Сибсельмаша» (Новосибирск) (9:3).
Кубок России
Восток
Уральский Трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 6:12 (2:6)
15 сентября. Иркутск. «ЛД «Байкал»».
Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 9:3 (6:2)
15 сентября. Иркутск. «ЛД «Байкал»».