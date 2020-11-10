«СКА-Нефтяник» и «Динамо» сыграли вничью

В центральном матче 2-го тура чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» принимал «Динамо». Встреча завершилась вничью — 4:4.

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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Динамо (Москва) — 4:4 (2:2)

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Байкал-Энергия (Иркутск) — Мурман (Мурманск) — 7:2 (2:1)

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Кузбасс (Кемерово) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 6:0 (5:0)

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Волга (Ульяновск) — Родина (Киров) — 2:2 (1:2)

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Ак Барс-Динамо (Казань) — Строитель (Сыктывкар) — 1:5 (0:4)

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