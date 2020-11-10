«СКА-Нефтяник» и «Динамо» сыграли вничью
19:28
В центральном матче 2-го тура чемпионата России по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» принимал «Динамо». Встреча завершилась вничью — 4:4.
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