"СКА-Нефтяник" и "Динамо" одержали вторые победы в полуфинальных сериях плей-офф суперлиги

"СКА-Нефтяник" разгромил "Байкал-Энергия" во втором полуфинальном матче серии плей-офф суперлиги - 17:1. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу хабаровчан. Третий матч пройдет в Иркутске 16 марта.

В другом полуфинале "Динамо" обыграло "Уральский трубник" - 4:2. Счет в серии также стал 2:0. Третий матч пройдет 16 марта в Первоуральске.

Суперлига

1/2 финала

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 17:1 (9:1)

"Динамо" (Москва) - Уральский Трубник" (Первоуральск) - 4:2 (2:0)