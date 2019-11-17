«СКА-Нефтяник», «Енисей» и московское «Динамо» сохраняют лидерство в чемпионате России

Состоялись матчи регулярного чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом.

По 12 очков имеют в активе «СКА-Нефтяник»?, «Енисей» и московское «Динамо». При этом динамовцы сыграли на один матч больше. Это клубы продолжают возглавлять турнирную таблицу.

«СКА-Нефтяник» обыграл «Строитель» (8:3), «Енисей» — «Уральский Трубник» (6:4), а «Динамо» выиграло у «Байкал-Энергии» — 10:3.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) — 6:6

Сибсельмаш (Новосибирск) — «Волга» (Ульяновск) — 5:3

«Родина» (Киров) — «Динамо-Казань» (Казань) — 4:6

«Динамо» (Москва) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 10:3

«Строитель» (Сыктывкар) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:8

«Старт» (Нижний Новгород) — «Мурман» (Мурманск) — 4:1

«Енисей» (Красноярск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 6:4

17 ноября.