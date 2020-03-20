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Шведский клуб расторг контракты со всеми игроками

11:52
«Болльнес» расторг контракты со всеми игроками. Фото bollnasbandy.se.
«Болльнес» расторг контракты со всеми игроками. Фото bollnasbandy.se.
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Шведский клуб «Болльнес» расторг контракты со всеми игроками. Такое решение было приянто из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт команды.

Клуб испытывал серьезные финансовые в прошедшем сезоне. И пока не имеет определенности со спонсорами в следующем году.

В сезоне-2019/2020 «Болльнес» выиграл Кубок мира, в финале обыграв хабаровский «СКА-Нефтяник».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

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