Мяус отказался баллотироваться на пост главы ФХМР

Сергей Мяус снял свою кандидатуру с выборов на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает пресс-служба организации.

Он был выдвинут на эту должность 27 ноября исполкомом ФХМР после смерти Бориса Скрынника, который возглавлял организацию с 2009 года.

«В ситуации, когда наш вид спорта может получить долгожданный импульс для развития и возможность выйти на новый уровень, я принял осознанное решение и убежденно отдаю свой голос в пользу Олега Дерипаски, с которым многие связывают развитие хоккея с мячом. Отрадно, что такие крупные бизнесмены могут и хотят помочь русскому хоккею, и, надеюсь, все получится — впереди много созидательной работы и интересных решений», — заявил Мяус.

66-летний Мяус в настоящее время является директором по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России.

Выборы президента ФХМР состоятся 26 декабря в Москве. 57-летний Дерипаска стал единственным кандидатом.