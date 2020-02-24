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Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира в Иркутске

13:55

Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске. Отказ от выступления связан со сложностями в оформлении документов, сообщает ТАСС.

Команда должна была играть в дивизионе В. Сейчас календарь матчей корректируют под десять команд.

В начале февраля стало известно, что в чемпионате не примет участие сборная Китая из-за ситуации с коронавирусом. Команда должна была выступать также в турнире дивизиона B.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7826199

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