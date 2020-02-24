Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира в Иркутске

Сборная Великобритании отказалась от участия в чемпионате мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске. Отказ от выступления связан со сложностями в оформлении документов, сообщает ТАСС.

Команда должна была играть в дивизионе В. Сейчас календарь матчей корректируют под десять команд.

В начале февраля стало известно, что в чемпионате не примет участие сборная Китая из-за ситуации с коронавирусом. Команда должна была выступать также в турнире дивизиона B.