18:18 11 декабря | ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сборная России выиграла все три матча "Турнира четырех наций"

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Сборная России стала победителем "Турнира четырех наций". В игре заключительного тура подопечные Сергея Мяуса разгромили Норвегию - 11:2. В поединке  не приняли участие ряд лидеров - Евгений Иванушкин, Сергей Шабуров, Дмитрий Савельев, Алексей Чижов и Максим Ишкельдин. 

В стартовой игре россияне одержали волевую победу над Швецией (6:5), а во втором поединке одолели Финляндию (8:4). Таким образом, встреча со скандинавами не имела турнирного значения. В заключительной игре турнира Финляндия и Швеция разыграют второе место.

Тролльхеттан (Швеция)

Турнир четырех наций

Россия - Норвегия - 11:2 (7:1)

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Материалы REN-TV

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