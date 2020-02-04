Сборная Китая по хоккею с мячом пропустит чемпионат мира из-за коронавируса

Мужская и женская сборные Китая по хоккею с мячом не сыграют на чемпионате мира-2020. Об этом сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России. Причиной стала эпидемия коронавируса в Китае.

— Мужская и женская сборные Китая не примут участия в чемпионатах мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Иркутске (1-6 марта, группа Б) и среди женских 19-22 февраля в столице Норвегии, — говорится в сообщении. — Причиной принятия данного решения, является ситуация с распространением вируса короны в Китае и возможностью его распространения на другие команды участвующие в турнире. В календари игр чемпионатов мира будут внесены изменения.

На данный момент от коронавируса умерли 425 человек. Заразились более 20 тысяч.