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Сборная Казахстана не выступит на чемпионате мира в России из-за коронавируса

12:10
Хоккей с мячом. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Хоккей с мячом. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России. Власти республики рекомендовали своим спортсменам не приезжать в страны, где были случаи заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Сборная Казахстана должна была сыграть в подгруппе А с командами России, Швеции, Финляндии и Норвегии. В подгруппе В выступят сборные Норвегии, США, Германии и Эстонии. Дирекция турнира ждет решения Международной федерации хоккея с мячом по возможной замене команды Казахстана на другую сборную.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sibir-news/7928647

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