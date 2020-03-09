Сборная Казахстана не выступит на чемпионате мира в России из-за коронавируса

Сборная Казахстана не примет участия в чемпионате мира по хоккею с мячом в России. Власти республики рекомендовали своим спортсменам не приезжать в страны, где были случаи заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Сборная Казахстана должна была сыграть в подгруппе А с командами России, Швеции, Финляндии и Норвегии. В подгруппе В выступят сборные Норвегии, США, Германии и Эстонии. Дирекция турнира ждет решения Международной федерации хоккея с мячом по возможной замене команды Казахстана на другую сборную.