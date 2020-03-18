Решение о сроках финала суперлиги объявят дополнительно

Федерация хоккея с мячом России объявит о сроках проведения финала российской суперлиги дополнительно.

Финальный матч должен был состояться в Кемерове 21 марта, однако был перенесен из-за эпидемии коронавируса. В финале сойдутся действующий чемпион «СКА-Нефтяник» и московское «Динамо».

Ранее были отменены матчи за третье место между «Енисеем» и «Водником». Клубы разделят бронзовые медали.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров было отменено или перенесено.