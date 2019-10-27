Хоккей с мячом
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей с мячом

«Рекорд» обыграл «Вилла Линчепинг» и вышел в полуфинал женского Кубка мира, где сыграет с «Вестеросом»

08:52

Российский клуб «Рекорд» (Иркутск) выиграл у шведского «Вилла Линчепинг» (4:0) в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом.

В составе победителей отличились Кристина Машинская (дважды), Анастасия Кедрова и Анастасия Денисова. «Рекорд» выиграл все четыре матча и стал победителем группы В.

В полуфинале российскому клубу предстоит сыграть со шведским «Вестеросом».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир