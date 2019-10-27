«Рекорд» обыграл «Вилла Линчепинг» и вышел в полуфинал женского Кубка мира, где сыграет с «Вестеросом»

Российский клуб «Рекорд» (Иркутск) выиграл у шведского «Вилла Линчепинг» (4:0) в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом.

В составе победителей отличились Кристина Машинская (дважды), Анастасия Кедрова и Анастасия Денисова. «Рекорд» выиграл все четыре матча и стал победителем группы В.

В полуфинале российскому клубу предстоит сыграть со шведским «Вестеросом».