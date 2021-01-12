Проведение ЧМ-2021 по хоккею с мячом в России под вопросом

Возможный отказ сборных Швеции, Финляндии и Норвегии приехать на чемпионат мира по хоккею с мячом-2021 в Сыктывкар может стать причиной отмена турнира. Об этом «СЭ» рассказал заслуженный тренер России, член исполкома Федерации хоккея России Владимир Янко.

— Проведение ЧМ пока под вопросом, — отметил «СЭ» Владимир Янко. — Сыктывкар полностью готов, но все зависит от решения скандинавских сборных — шведов, финнов и норвежцев. Пока они не подтвердили своего приезда, а без них проводить ЧМ не имеет смысла. Тем не менее, наша команда продолжит подготовку к главному старту года. В конце января или в начале февраля мы проведем мини-турнир в Иркутске с участием первой, второй сборной и местного клуба.

Последний ЧМ проходил в Швеции в 2019 году. Сборная России выиграла в финале у хозяев со счетом 6:5. (Тимур Ганеев)