Павел Франц назначен главным тренером сборной России по бенди

Шестикратный чемпион мира Павел Франц утвержден новым главным тренером мужской сборной России по предложению Тренерского совета ФХМР, информирует пресс-служба федерации.

Франц входил в тренерский штаб Михаила Юрьева на чемпионате мира 2014 года. Имена помощников нового рулевого будут обнародованы им позднее.

14 мая Юрьев выступил с отчетом об итогах выступления команды и обратился к членам Исполкома с просьбой о своей отставке. Исполком Федерации удовлетворил его просьбу и утвердил в должности Франца.