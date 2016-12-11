Павел Франц: "Долго над предложением стать тренером сборной России не думал"

Тренер сборной России Павел Франц остался доволен итогами "Турнира четырех наций". Россияне одержали три победы на турнире – 6:5 со Швецией, 8:4 с Финляндией и 11:2 с Норвегией. Франц вошел в штаб национальной команды под руководством Сергея Мяуса в октябре этого года вместе с Михаилом Свешниковым.

– У нас формируется новая молодая команда, и на этом "Турнире четырех наций" мы искали взаимосвязь между ребятами и ту игру, которую сможем преподнести в Сандвикене и отстаивать титул чемпионов мира, – цитирует официальный сайт ФХМР Франца. – Поэтому считаю, турнир получился хорошим и плодотворным. Отмечу, что в сборной России очень хорошая атмосфера: в раздевалке присутствует деловой разговор, все ребята открытые и видно, как у них "горят" глаза, с каким желанием они приехали играть за национальную команду и как жаждят защитить чемпионское звание.

– Как вам поступило предложение войти в тренерский штаб национальной сборной России и пришлось ли раздумывать над ним?

– Нет, ведь такое предложение поступает не каждый день! Я встретился во время Кубка мира с президентом ФИБ и ФХМР Борисом Ивановичем Скрынником и главным тренером сборной России Сергеем Анатольевичем Мяусом, которые предложили мне и Михаилу Свешникову поработать в команде. Долго мы не думали и дали свое согласие.

– В 2010 году вы последний раз выступали за национальную команду на чемпионате мира в качестве игрока. Думали ли, что вернетесь уже тренером?

– Честно говоря, никогда об этом не думал! Оказанное доверие для меня – большая честь и ответственность.