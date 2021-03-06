Определились полуфиналисты плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом

Прошли вторые матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Хозяева одержали победы во всех четырех играх.

Таким образом, определились все участники 1/2 финала: «Динамо» — «Водник» и «Енисей» — «СКА-Нефтяник».

Полуфиналы пройдут 10, 13 и 14 (если понадобится) марта. Серии также продлятся до двух побед.

Бенди

Суперлига

1/4 финала

Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 5:1 (1:0)

6 марта.

Счет в серии: 2-0.

Водник (Архангельск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:0 (4:0)

6 марта.

Счет в серии: 2-0.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Строитель (Сыктывкар) — 10:3 (5:1)

6 марта.

Счет в серии: 2-0.

Динамо (Москва) — Волга (Ульяновск) — 17:2 (10:2)

6 марта.

Счет в серии: 2-0.