Определились полуфиналисты плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом
15:48
Прошли вторые матчи 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом. Хозяева одержали победы во всех четырех играх.
Таким образом, определились все участники 1/2 финала: «Динамо» — «Водник» и «Енисей» — «СКА-Нефтяник».
Полуфиналы пройдут 10, 13 и 14 (если понадобится) марта. Серии также продлятся до двух побед.
Бенди
Суперлига
1/4 финала
Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 5:1 (1:0)
6 марта.
Счет в серии: 2-0.
Водник (Архангельск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:0 (4:0)
6 марта.
Счет в серии: 2-0.
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Строитель (Сыктывкар) — 10:3 (5:1)
6 марта.
Счет в серии: 2-0.
Динамо (Москва) — Волга (Ульяновск) — 17:2 (10:2)
6 марта.
Счет в серии: 2-0.
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