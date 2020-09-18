Определились полуфиналисты Кубка России

Стали известны полуфиналисты Кубка России по хоккею с мячом-2020. В заключительном туре группы «Запад» действующий обладатель Кубка московское «Динамо» победило «Волгу» (8:3) и завершило групповой раунд на первом месте без потерь.

В полуфинале «Динамо» встретится с «Енисеем», занявшим второе место на «Западе».

«Волга» финишировала второй и сыграет в полуфинале со «СКА-Нефтяником».

Оба полуфинала пройдут 30 октября, финал — 1 ноября.

Кубок России

Запад

«Родина» (Киров) — «Мурман» (Мурманск) — 5:5 (3:4)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Водник» (Архангельск) — 4:6 (3:3)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Старт» (Нижегородская область) — 3:4 (3:1)

«Динамо» (Москва) — «Волга» (Ульяновск) — 8:3 (7:1)