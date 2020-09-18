Определились полуфиналисты Кубка России
19:39
Стали известны полуфиналисты Кубка России по хоккею с мячом-2020. В заключительном туре группы «Запад» действующий обладатель Кубка московское «Динамо» победило «Волгу» (8:3) и завершило групповой раунд на первом месте без потерь.
В полуфинале «Динамо» встретится с «Енисеем», занявшим второе место на «Западе».
«Волга» финишировала второй и сыграет в полуфинале со «СКА-Нефтяником».
Оба полуфинала пройдут 30 октября, финал — 1 ноября.
Кубок России
Запад
«Родина» (Киров) — «Мурман» (Мурманск) — 5:5 (3:4)
«Строитель» (Сыктывкар) — «Водник» (Архангельск) — 4:6 (3:3)
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Старт» (Нижегородская область) — 3:4 (3:1)
«Динамо» (Москва) — «Волга» (Ульяновск) — 8:3 (7:1)
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