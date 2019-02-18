Определились 6 участников плей-офф суперлиги из 8

Состоялись матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате российской суперлиги. По их итогам определились очередные участники плей-офф турнира.

В 1/8 финала на данный момент вышли действующий чемпион страны "СКА-Нефтяник", "Енисей", московское "Динамо", "Байкал-Энергия", "Водник" и "Динамо-Казань".

Остальные два участника могут определиться уже 21 февраля - ими с большой вероятностью станут "Кузбасс" и "Уральский трубник".

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

"Водник" (Архангельск) - "Динамо-Казань" (Казань) - 9:2 (4:0)

"Строитель" (Сыктывкар) - "Мурман" (Мурманск) - 5:1 (2:1)

"Зоркий" (Красногорск) - "Динамо" (Москва) - 2:7 (0:6)

"Родина" (Киров) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 1:8 (1:5)

"Волга" (Ульяновская область) - "Кузбасс" (Кемерово) - 3:8 (2:3)

"Старт" (Нижний Новгород) - "Уральский Трубник" (Первоуральск) - 5:2 (2:2)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Енисей" (Красноярск) - 5:3 (3:0)