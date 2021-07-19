Начальник сборных по хоккею с мячом умер от коронавируса
22:56
Начальник сборных команд России по хоккею с мячом Владислав Спинка умер от коронавируса, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России 19 июля.
Спинка был госпитализирован несколько дней назад в один из госпиталей Красногорска с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В понедельник Спинка умер на 55-м году жизни.
Спинка в качестве голкипера защищал ворота команд из Красногорска, Свердловска и Казани. По окончании игровой карьеры он работал уже в качестве администратора и менеджера ведущих хоккейных команд, поработав в архангельском «Воднике» и кемеровском «Кузбассе», а также в различных сборных командах России. Спинка 30 апреля в Москве был награжден Орденом Почета.
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