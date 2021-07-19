Начальник сборных по хоккею с мячом умер от коронавируса

Начальник сборных команд России по хоккею с мячом Владислав Спинка умер от коронавируса, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России 19 июля.

Спинка был госпитализирован несколько дней назад в один из госпиталей Красногорска с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В понедельник Спинка умер на 55-м году жизни.

Спинка в качестве голкипера защищал ворота команд из Красногорска, Свердловска и Казани. По окончании игровой карьеры он работал уже в качестве администратора и менеджера ведущих хоккейных команд, поработав в архангельском «Воднике» и кемеровском «Кузбассе», а также в различных сборных командах России. Спинка 30 апреля в Москве был награжден Орденом Почета.