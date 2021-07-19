Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Новости   //    Хоккей с мячом

Начальник сборных по хоккею с мячом умер от коронавируса

22:56
Владислав Спинка. Фото ФХМР.
Владислав Спинка. Фото ФХМР.

Начальник сборных команд России по хоккею с мячом Владислав Спинка умер от коронавируса, сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России 19 июля.

Спинка был госпитализирован несколько дней назад в один из госпиталей Красногорска с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. В понедельник Спинка умер на 55-м году жизни.

Спинка в качестве голкипера защищал ворота команд из Красногорска, Свердловска и Казани. По окончании игровой карьеры он работал уже в качестве администратора и менеджера ведущих хоккейных команд, поработав в архангельском «Воднике» и кемеровском «Кузбассе», а также в различных сборных командах России. Спинка 30 апреля в Москве был награжден Орденом Почета.

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/15128

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА дисквалифицировала трех игроков
Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Команда Загитовой выиграла короткую программу. «Красная машина» побеждает и в фигурном катании
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное