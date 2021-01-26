Московское «Динамо» выиграло 16-й матч подряд в суперлиге

«Динамо» из Москвы обыграло «Старт» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 7:2. Столичный клуб единолично лидирует в таблице. Его победная серия составляет 16 игр, а беспроигрышная — 22.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 10:3 (6:2)

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 9:3 (3:1)

«Енисей» (Красноярск) — «Строитель» (Сыктывкар) — 14:1 (3:1)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Родина» (Киров) — 8:4 (3:2)

«Мурман» (Мурманск) — «Водник» (Архангельск) — 1:6 (1:3)

«Волга» (Ульяновск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 6:7 (2:4)

«Старт» (Нижегородская область) — «Динамо» (Москва) — 2:7 (2:4)