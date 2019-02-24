Московское "Динамо" прервало 43-матчевую серию "СКА-Нефтяника"

Московское "Динамо" обыграло "СКА-Нефтяник" в матче регулярного чемпионата российской суперлиги - 8:6. Столичный клуб сумел прервать беспроигрышную серию хабаровчан, которая длилась 43 матча. Из них команда Михаила Юрьева выиграла 42, включая последние 18. Предыдущее их поражение было зафиксировано более года назад - 8 января 2018 года команда проиграла "Сибсельмашу" (2:3).

Примечательно, что единственный раз за 43 предыдущие встречи "СКА-Нефтяник" потерял очки как раз в матче с московским "Динамо" (4:4 25 ноября).

На данный момент определились все 8 участников 1/4 финала чемпионата России. В плей-офф пробились "СКА-Нефтяник", "Динамо", "Енисей", "Водник", "Байкал-Энергия", "Динамо-Казань", "Уральский Трубник" и "Кузбасс". Итоговое положение команд по итогам регулярного чемпионата и составы четвертьфинальных пар определятся в двух заключительных турах.