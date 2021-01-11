Московское «Динамо» обыграло «Сибсельмаш» и не проигрывает в суперлиге 18 игр подряд

«Динамо» победило «Сибсельмаш» в матче регулярного чемпионата суперлиги — 7:2. Бело-голубые сохранили лидерство в таблице. На их счету 13 побед и 1 ничья. Последний раз команда проигрывала 3 марта 2020 года (3:4 с казанским «Динамо»). Их беспроигрышная серия составляет 18 матчей.

Суперлига

Регулярный чемпионат

10 января

«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 10:5

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Мурман» (Мурманск) — 6:3

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Динамо» (Москва) — 2:7

«Строитель» (Сыктывкар) — «Водник» (Архангельск) — 7:5

«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижегородская область) — 5:2

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:4

11 января

«Волга» (Ульяновск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 2:7