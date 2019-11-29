Матч за Суперкубок России пройдет в Архангельске

Архангельск примет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом, сообщает официальный сайт ФХМР. В игре сойдутся чемпион страны «СКА-Нефтяник» и обладатель Кубка — московское «Динамо».

Встреча состоится 5 января на стадионе «Труд».

«СКА-Нефтяник» — рекордсмен по победам в Суперкубке страны: у хабаровчан их три. По два раза трофей завоевывали московское «Динамо» и «Енисей». Всего Суперкубок разыгрывался семь раз.