Матч "Енисей" - "Уральский трубник" перенесен из Красноярска в Ульяновск

Матч 1/4 финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом "Енисей" – "Уральский трубник" из перенесен из Красноярска в Ульяновск, информирует официальный сайт Федерации хоккея с мячом.

Ввиду занятости арены "Енисей" матчами XXIX Зимней Универсиады студентов и отсутствия, из-за плюсовой температуры в Красноярске, льда на стадионе "Локомотив"" Комитет по проведению соревнований утвердил перенос матчей. Игра пройдет 8-го марта.

Первый матч серии до двух побед пройдет в Первоуральске 5 марта. Если после двух матчей будет зафиксирована ничья, состоится третья игра, которая пройдет также в Ульяновске 9 марта.