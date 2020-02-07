Лидер чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» разгромил «Мурман» в матче очередного тура первенства страны — 13:4. Теперь в активе красноярской команды 51 очки.

Занимающий второе место "СКА-Нефтяник" обыграл «Волгу» — 11:4.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Волга (Ульяновск) — 11:4 (6:0)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск) — 2:2 (2:1)

Кузбасс (Кемерово) — Строитель (Сыктывкар) — 17:2 (8:1)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Динамо (Москва) — 3:9 (2:6)

Енисей (Красноярск) — Мурман (Мурманск) — 13:4 (3:2)

Уральский Трубник (Первоуральск) — Динамо-Казань (Казань) — 4:0 (1:0)

7 февраля.