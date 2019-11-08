«Кузбасс» разгромил казанское «Динамо»
21:12
В матче чемпионата России «Кузбасс» принимал «Динамо-Казань». Хозяева одержали крупную победу со счетом 10:3.
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СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 11:4 (5:1)
8 ноября.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Енисей (Красноярск) — 3:6 (1:2)
8 ноября.
Кузбасс (Кемерово) — Динамо-Казань (Казань) — 10:3 (6:1)
8 ноября.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Мурман (Мурманск) — 5:3 (4:1)
8 ноября.
Старт (Нижний Новгород) — Строитель (Сыктывкар) — 1:5 (0:2)
8 ноября.
Динамо (Москва) — Родина (Киров) — 11:4 (6:1)
8 ноября.
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