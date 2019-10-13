Кубок мира по бенди пройдет в России в 2020 году

Кубок мира по хоккею с мячом пройдет в России в 2020 году, информирует пресс-служба ФХМР. Решение было принято в субботу, 12 октября, на заседании Исполкома Международной федерации бенди (FIB) принято принципиальное решение о будущем Кубка мира.

До этого состоялась рабочая встреча делегатов Техничего комитета FIB, на которой обсуждали острую необходимость «переформатирования» неофициального клубного чемпионата мира, который на протяжении 45 лет ежегодно разыгрывается в Швеции.

С предложением о проведении турниров попеременно в разных странах выступила Федерация хоккея с мячом России: эта инициатива получила поддержку и на Исполкоме FIB было принято принципиальное решение о том, что Кубок мира осенью 2020 года впервые примет один из городов России.

Кубок мира по хоккею с мячом разыгрывается с 1974 года. На протяжении 34 лет главный международный клубный трофей разыгрывался на стадионе с искусственным льдом в Юсдале, однако из-за теплой погоды и неготовности льда в 2008 году финальную часть Кубка мира вынужденно перенесли в Эдсбюн. С 2009 по 2019 год турнир проходил в шведском Сандвикене.