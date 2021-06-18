Источник: причина смерти известного хоккеиста — не оторвавшийся тромб, делом занимается полиция
18:25
Стала известна причина смерти полузащитника сборной России по хоккею с мячом и «Енисея» Максима Ишкельдина, сообщает Mash.
По информации источника, 30-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством 5 июня. Тело Ишкельдина нашли в гараже дачного поселка под Новосибирском. Ранее сообщалось, что у него во сне оторвался тромб. Делом занимаются правоохранители.
Максим Ишкельдин — шестикратный чемпион мира, трехкратный победитель Кубка чемпионов, пятикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка страны. Ранее также выступал за «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» и «Зоркий».
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