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Источник: причина смерти известного хоккеиста — не оторвавшийся тромб, делом занимается полиция

18:25
Максим Ишкельдин. Фото ХК «Енисей»
Максим Ишкельдин. Фото ХК «Енисей»
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Стала известна причина смерти полузащитника сборной России по хоккею с мячом и «Енисея» Максима Ишкельдина, сообщает Mash.

По информации источника, 30-летний спортсмен покончил жизнь самоубийством 5 июня. Тело Ишкельдина нашли в гараже дачного поселка под Новосибирском. Ранее сообщалось, что у него во сне оторвался тромб. Делом занимаются правоохранители.

Максим Ишкельдин — шестикратный чемпион мира, трехкратный победитель Кубка чемпионов, пятикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка страны. Ранее также выступал за «Сибсельмаш», «СКА-Нефтяник» и «Зоркий».

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/25966

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