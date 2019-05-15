Исполком ФХМР утвердил новый порядок проведения чемпионата России

Исполком ФХМР утвердил формулу проведения Чемпионата России 2019/2020 годов на заседании, состоявшемся в конференц-зале Министерства спорта РФ во вторник, 14 мая.

Теперь чемпионат страны пройдет по привычной схеме в два круга с серией плей-офф, в которую выйдут 8 лучших клубов по итогам "регулярки". Изменения коснулись финала сезона: серии 1/4 и 1/2 финала продлятся до 2 побед одной из команд, а титул чемпиона России будет разыгран в одном финальном матче. Бронзовая серия будет состоять из двух игр, как и прежде.

Также изменился крайний срок трансферного "окна" – 25 декабря. Кроме этого, каждый клуб Суперлиги сможет заявить на отдельно взятый матч не более 1 хоккеиста-легионера.

– Увы, в опробованном варианте финальной серии до трех побед болельщики не увидели уровня накала и борьбы, которые ожидали, – приводит пресс-служба федерации слова прокомментировал президент FIB и ФХМР Бориса Скрынника. – В нынешних реалиях серия до трёх побед – это тяжело как с точки зрения "физики“, так и финансово для клубов".

Точное количество участников Чемпионата России 2019/2020 годов станет известно 1 июня. Календарь турнира должен быть опубликован в срок с 15 июня до 1 июля 2019 года. Расписание игр Высшей лиги, обойму которой в новом сезоне пополнит уфимский "Кировец" —до 1 сентября.

Кубок России не претерпит изменений. Ориентировочная дата проведения Суперкубка России – 5 января 2020 года.