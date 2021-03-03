Гости выиграли все первые матчи 1/4 финала плей-офф ЧР по хоккею с мячом
19:32
В чемпионате России по хоккею с мячом стартовали серии 1/4 финала плей-офф. Серии проходят до двух побед. Ответные матчи состоятся 6 март.
Бенди
Суперлига
1/4 финала
Строитель (Сыктывкар) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 5:9 (3:4)
3 марта.
Счет серии — 0:1.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск) — 2:4 (1:2)
3 марта.
Счет серии — 0:1.
Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 4:6 (1:4)
3 марта.
Счет серии — 0:1.
Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 2:11 (1:3)
3 марта.
Счет серии — 0:1.
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