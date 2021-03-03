Гости выиграли все первые матчи 1/4 финала плей-офф ЧР по хоккею с мячом

В чемпионате России по хоккею с мячом стартовали серии 1/4 финала плей-офф. Серии проходят до двух побед. Ответные матчи состоятся 6 март.

Бенди

Суперлига

1/4 финала

Строитель (Сыктывкар) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 5:9 (3:4)

3 марта.

Счет серии — 0:1.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск) — 2:4 (1:2)

3 марта.

Счет серии — 0:1.

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск) — 4:6 (1:4)

3 марта.

Счет серии — 0:1.

Волга (Ульяновск) — Динамо (Москва) — 2:11 (1:3)

3 марта.

Счет серии — 0:1.