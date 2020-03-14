Финальный матч чемпионата России отменен из-за коронавируса

Финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и московским «Динамо» не состоится в Кемерове из-за коронавируса, сообщает официальный сайт ФХМР.

Финал чемпионата России по хоккею с мячом был запланирован на 21 марта. В субботу стало известно, что коронавирус нового типа подтвержден у двух жителей Кемеровской области.

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