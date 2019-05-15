ФХМР назвала лучших игроков минувшего сезона

Исполком ФХМР утвердил список лауреатов и лучших игроков сезона 2018/2019 годов.
Список 22-х лучших игроков сезона 2018/19:
Вратари: Роман Черных ("Енисей", Красноярск), Денис Рысев ("СКА-Нефтяник", Хабаровск);
Защитники: Юрий Викулин ("СКА-Нефтяник"), Артём Ахметзянов ("Енисей"), Данил Кузьмин ("Водник", Архангельск), Василий Грановский ("СКА-Нефтяник"), Андрей Золотарёв ("Динамо", Москва), Сергей Калинин ("Водник");
Полузащитники: Максим Ишкельдин ("СКА-Нефтяник"), Алан Джусоев ("СКА-Нефтяник"), Сергей Шабуров ("Динамо"), Янис Бефус ("СКА-Нефтяник"), Юрий Шардаков ("СКА-Нефтяник"), Максим Василенко ("Динамо"), Андрей Прокопьев ("Енисей"), Богдан Павенский ("Кузбасс", Кемерово);
Нападающие: Алмаз Миргазов ("Енисей"), Артем Бондаренко ("СКА-Нефтяник"), Евгений Дергаев ("Водник"), Эрик Петтерссон ("СКА-Нефтяник"), Сергей Ломанов ("Енисей"), Евгений Филиппов ("Динамо").