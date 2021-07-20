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Федерация хоккея с мячом России ввела обязательную вакцинацию для участников соревнований

18:05
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Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) обязала всех участников и работников спортивных мероприятий пройти вакцинацию от коронавируса.

Это решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением тяжелых случаев среди работников спортивной отрасли. Срок прохождения вакцинации — до 15 августа 2021 года.

В случае непредставления данных о прохождении вакцинации дирекция по организации и проведению соревнований ФХМР оставляет за собой право не допускать хоккеистов и членов административно-тренерского состава клубов, не прошедших курс полной вакцинации, к участию в официальных спортивных мероприятиях под эгидой ФХМР в сезоне-2021/22.

Дополнительная информация:

http://www.rusbandy.ru/news/15133/

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