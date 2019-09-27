«Енисей» забил 20 безответных голов молодежной сборной России

«Енисей» разгромил молодежную сборную России в групповом турнире Кубка России — 20:0. Российская молодежка принимает участие в турнире вне зачета.

В другой группе московское «Динамо» обыграло казанских одноклубников, одержав шестую победу в шести играх.

Кубок России

Восток

«Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 9:5 (4:1)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 7:15 (3:8)

«Енисей» (Красноярск) — Молодежная сборная России — 20:0 (7:0)

Запад

«Строитель» (Сыктывкар) — «Водник» (Архангельск) — 7:9 (3:4)

«Родина» (Киров) — «Мурман» (Мурманск) — 3:2 (3:1)

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» (Казань) — 9:4 (5:2)

«Старт» (Нижний Новгород) — «Волга» (Ульяновская область) — 5:8 (2:5)