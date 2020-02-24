«Енисей» забил 15 голов в ворота «Сибсельмаша»

В матче регулярного чемпионата российской суперлиги лидер турнира — «Енисей» — играл против «Сибсельмаша». Команда из Красноярска разгромила соперника со счетом 15:2.

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Старт (Нижний Новгород) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:9 (0:5)

24 февраля.

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:4 (3:2)

24 февраля.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Кузбасс (Кемерово) — 4:5 (2:2)

24 февраля.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Енисей (Красноярск) — 2:15 (1:8)

24 февраля.

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 5:4 (2:4)

24 февраля.

Строитель (Сыктывкар) — Волга (Ульяновск) — 3:9 (2:2)

24 февраля.

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 5:4 (3:2)

24 февраля.

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:4 (2:4)

24 февраля.