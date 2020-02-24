Хоккей с мячом
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей с мячом

«Енисей» забил 15 голов в ворота «Сибсельмаша»

15:07
Теги:

В матче регулярного чемпионата российской суперлиги лидер турнира — «Енисей» — играл против «Сибсельмаша». Команда из Красноярска разгромила соперника со счетом 15:2.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

Старт (Нижний Новгород) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:9 (0:5)

24 февраля.

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:4 (3:2)

24 февраля.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Кузбасс (Кемерово) — 4:5 (2:2)

24 февраля.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Енисей (Красноярск) — 2:15 (1:8)

24 февраля.

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 5:4 (2:4)

24 февраля.

Строитель (Сыктывкар) — Волга (Ульяновск) — 3:9 (2:2)

24 февраля.

Динамо (Москва) — Водник (Архангельск) — 5:4 (3:2)

24 февраля.

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 5:4 (2:4)

24 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2019-2020/

Хоккей с мячом: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир