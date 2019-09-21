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«Енисей» забил 15 голов «Сибсельмашу» в Кубке России

19:44

Состоялись первые матчи Кубка России-2019/20. «Енисей» разгромил «Сибсельмаш» со счетом 15:2 и возглавил таблицу «Востока».

В группе «Запад» московское «Динамо» крупно обыграло «Родину» — 12:1.

Кубок России

Восток

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 9:4 (4:2)

Молодежная сборная России — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:9 (1:3)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:15 (1:5)

Запад

«Старт» (Нижний Новгород) — «Динамо-Казань» (Казань) — 5:7 (3:5)

«Волга» (Ульяновская область) — «Строитель» (Сыктывкар) — 7:6 (2:3)

«Родина» (Киров) — «Динамо» (Москва) — 1:12 (1:4)

«Водник» (Архангельск) — «Мурман» (Мурманск) — 3:3 (0:1)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russiacup/2019/

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