«Енисей» забил 15 голов «Сибсельмашу» в Кубке России
19:44
Состоялись первые матчи Кубка России-2019/20. «Енисей» разгромил «Сибсельмаш» со счетом 15:2 и возглавил таблицу «Востока».
В группе «Запад» московское «Динамо» крупно обыграло «Родину» — 12:1.
Кубок России
Восток
«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 9:4 (4:2)
Молодежная сборная России — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:9 (1:3)
«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:15 (1:5)
Запад
«Старт» (Нижний Новгород) — «Динамо-Казань» (Казань) — 5:7 (3:5)
«Волга» (Ульяновская область) — «Строитель» (Сыктывкар) — 7:6 (2:3)
«Родина» (Киров) — «Динамо» (Москва) — 1:12 (1:4)
«Водник» (Архангельск) — «Мурман» (Мурманск) — 3:3 (0:1)