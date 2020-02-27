«Енисей» выиграл регулярный чемпионат суперлиги, определились пары плей-офф

Завершился регулярный чемпионат российской суперлиги по хоккею с мячом. Победителем первого этапа стал красноярский «Енисей», набравший на два очка больше действующего чемпиона «СКА-Нефтяника».

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Старт» (Нижний Новгород) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:6 (0:3)

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 8:3 (1:1)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Енисей» (Красноярск) — 5:7 (2:4)

«Мурман» (Мурманск) — «Динамо-Казань» (Казань) — 5:0 (2:0)

«Динамо» (Москва) — «Волга» (Ульяновск) — 4:5 (1:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Водник» (Архангельск) — 1:7 (0:5)

Таким образом, в четвертьфиналах встретятся:

«Енисей» — «Уральский Трубник»

«СКА-Нефтяник» — «Кузбасс»

«Водник» — «Байкал-Энергия»

«Динамо» — «Динамо-Казань»

Игры 1/4 финала пройдут до двух побед 3, 6 и при необходимости 7 марта. Первая игра пройдет на поле команды, занявшей более низкое место, вторая и третья — на поле команды, которая финишировала выше.

В полуфиналах сыграют:

«Енисей"/"Уральский Трубник» — «Динамо"/"Динамо-Казань»

«СКА-Нефтяник"/"Кузбасс» — «Водник"/"Байкал-Энергия»

Полуфинальные игры пройдут также до двух побед 10, 13 и при необходимости 14 марта. Первая игра пройдет на поле команды, занявшей более низкое место, вторая и третья — на поле команды, которая финишировала выше.

Матчи за третье место состоятся 17 и 20 марта, финал — 22 марта. Место его проведения будет определено позднее.