Хоккей с мячом
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Кубок мира Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

Сегодня, 20:05

«Енисей» в новом сезоне ставит задачу показать атакующий хоккей с мячом, как в 1980-х

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко назвал главную задачу красноярской команды в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом, который стартует 6 ноября.

«Главная задача тренера — чтобы команда показывала хорошую игру. Мое мнение (я сам был нападающим) — играть в атакующий хоккей, я все буду делать, чтобы ребята играли в такой хоккей. Всем игрокам я поставил задачу показать ту игру, которая была у «Енисея» в 1980-х и 2000-х годах, когда действительно играли в хороший, быстрый хоккей, который нравился болельщикам», — цитирует Ануфриенко ТАСС.

«Енисей» 11 раз становился чемпионом СССР, 5 раз — чемпионом России. В сезоне-2023/24 клуб занял седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, а в плей-офф выбыл из борьбы в четвертьфинале.

Источник: ТАСС
Читайте также
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
Международный день школьных библиотек в 2024 году отметят 28 октября
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Медведев сыграет на «мастерсе» в Париже после скандала в 2023 году
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Борис Скрынник считает, что отсутствие льда повлияло на результаты «Водника»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости