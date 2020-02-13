«Енисей» разгромил «Старт»
21:20
«Енисей» с крупным счетом обыграл «Старт» в рамках регулярного чемпионата суперлиги. Команда из Красноярска на своем льду победила соперника со счетом 8:1.
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Енисей (Красноярск) — Старт (Нижний Новгород) — 8:1
13 февраля.
Родина (Киров) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 2:6
13 февраля.
Кузбасс (Кемерово) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 6:4
13 февраля.
Сибсельмаш (Новосибирск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:7
13 февраля.
Мурман (Мурманск) — Водник (Архангельск) — 1:5
13 февраля.
Динамо-Казань (Казань) — Волга (Ульяновск) — 4:1
13 февраля.
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