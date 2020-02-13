«Енисей» разгромил «Старт»

«Енисей» с крупным счетом обыграл «Старт» в рамках регулярного чемпионата суперлиги. Команда из Красноярска на своем льду победила соперника со счетом 8:1.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

Енисей (Красноярск) — Старт (Нижний Новгород) — 8:1

13 февраля.

Родина (Киров) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 2:6

13 февраля.

Кузбасс (Кемерово) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 6:4

13 февраля.

Сибсельмаш (Новосибирск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 3:7

13 февраля.

Мурман (Мурманск) — Водник (Архангельск) — 1:5

13 февраля.

Динамо-Казань (Казань) — Волга (Ульяновск) — 4:1

13 февраля.