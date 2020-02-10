«Енисей» разгромил «Родину»
21:08
В матче регулярного чемпионата России по бенди «Енисей» нанес крупное поражение «Родине». Команда из Красноярска победила со счетом 11:2.
Бенди
Суперлига
Регулярный чемпионат
Енисей (Красноярск) — Родина (Киров) — 11:2
10 февраля.
Старт (Нижний Новгород) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 2:0
10 февраля.
Кузбасс (Кемерово) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 4:4
10 февраля.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 10:8
10 февраля.
Водник (Архангельск) — Динамо-Казань (Казань) — 6:3
10 февраля.
Волга (Ульяновск) — Мурман (Мурманск) — 8:2
10 февраля.
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