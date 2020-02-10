«Енисей» разгромил «Родину»

В матче регулярного чемпионата России по бенди «Енисей» нанес крупное поражение «Родине». Команда из Красноярска победила со счетом 11:2.

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

Енисей (Красноярск) — Родина (Киров) — 11:2

10 февраля.

Старт (Нижний Новгород) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 2:0

10 февраля.

Кузбасс (Кемерово) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 4:4

10 февраля.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 10:8

10 февраля.

Водник (Архангельск) — Динамо-Казань (Казань) — 6:3

10 февраля.

Волга (Ульяновск) — Мурман (Мурманск) — 8:2

10 февраля.