«Енисей» разгромил «Кузбасс»
21:17
В очередном матче регулярного чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» принимал «Кузбасс». Хозяева одержали крупную победу со счетом 9:2.
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Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 9:2 (2:1)
11 ноября.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 5:7 (3:2)
11 ноября.
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижний Новгород) — 14:5 (5:4)
11 ноября.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Родина (Киров) — 5:2 (2:2)
11 ноября.
Водник (Архангельск) — Динамо (Москва) — 2:1 (1:0)
11 ноября.
Волга (Ульяновск) — Строитель (Сыктывкар) — 7:5 (2:1)
11 ноября.
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