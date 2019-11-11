«Енисей» разгромил «Кузбасс»

В очередном матче регулярного чемпионата России по хоккею с мячом «Енисей» принимал «Кузбасс». Хозяева одержали крупную победу со счетом 9:2.

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Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) — 9:2 (2:1)

11 ноября.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 5:7 (3:2)

11 ноября.

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Нижний Новгород) — 14:5 (5:4)

11 ноября.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Родина (Киров) — 5:2 (2:2)

11 ноября.

Водник (Архангельск) — Динамо (Москва) — 2:1 (1:0)

11 ноября.

Волга (Ульяновск) — Строитель (Сыктывкар) — 7:5 (2:1)

11 ноября.