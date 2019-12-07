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«Енисей» одолел «Водник» и сравнялся по очкам со «СКА-Нефтяник»

15:03
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В матче российской суперлиги «Енисей» принимал «Водник». Команда из Красноярска одолела соперника из Архангельска со счетом 6:5.

«Енисей» набрал 25 очков и сравнялся по очкам со «СКА-Нефтяник».

Бенди

Суперлига

Регулярный чемпионат

Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 6:5 (2:2)

7 декабря.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Волга (Ульяновск) — 8:3 (5:2)

7 декабря.

Кузбасс (Кемерово) — Старт (Нижний Новгород) — 5:7 (2:4)

7 декабря.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Родина (Киров) — 5:3 (2:2)

7 декабря.

Мурман (Мурманск) — Динамо (Москва) — 6:6 (3:4)

7 декабря.

Динамо-Казань (Казань) — Строитель (Сыктывкар) — 10:6 (5:2)

7 декабря.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2019-2020/

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