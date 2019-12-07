«Енисей» одолел «Водник» и сравнялся по очкам со «СКА-Нефтяник»
15:03
В матче российской суперлиги «Енисей» принимал «Водник». Команда из Красноярска одолела соперника из Архангельска со счетом 6:5.
«Енисей» набрал 25 очков и сравнялся по очкам со «СКА-Нефтяник».
Бенди
Суперлига
Регулярный чемпионат
Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск) — 6:5 (2:2)
7 декабря.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Волга (Ульяновск) — 8:3 (5:2)
7 декабря.
Кузбасс (Кемерово) — Старт (Нижний Новгород) — 5:7 (2:4)
7 декабря.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Родина (Киров) — 5:3 (2:2)
7 декабря.
Мурман (Мурманск) — Динамо (Москва) — 6:6 (3:4)
7 декабря.
Динамо-Казань (Казань) — Строитель (Сыктывкар) — 10:6 (5:2)
7 декабря.
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