«Енисей» обыграл «СКА-Нефтяник» в матче регулярного чемпионата суперлиги. Красноярцы вернулись на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:3 (2:1)

«Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:3 (0:1)

«Строитель» (Сыктывкар) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 6:4 (2:2)

«Родина» (Киров) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 4:3 (2:1)

«Волга» (Ульяновск) — «Водник» (Архангельск) — 6:7 (4:3)

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Старт» (Нижегородская область) — 5:6 (3:4)