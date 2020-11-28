«Енисей» обыграл «СКА-Нефтяник»
19:50
«Енисей» обыграл «СКА-Нефтяник» в матче регулярного чемпионата суперлиги. Красноярцы вернулись на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Суперлига
Регулярный чемпионат
«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 6:3 (2:1)
«Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:3 (0:1)
«Строитель» (Сыктывкар) — «Уральский Трубник» (Первоуральск) — 6:4 (2:2)
«Родина» (Киров) — «Сибсельмаш» (Новосибирск) — 4:3 (2:1)
«Волга» (Ульяновск) — «Водник» (Архангельск) — 6:7 (4:3)
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Старт» (Нижегородская область) — 5:6 (3:4)
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