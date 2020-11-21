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«Енисей» обыграл «Мурман» и продлил победную серию в суперлиге

17:37
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«Енисей» победил «Мурман» в регулярном чемпионате российской суперлиги. Красноярцы остаются единственным клубом, не терявшим очки в пяти играх нынешнего сезона.

Суперлига

Регулярный чемпионат

«Уральский Трубник» (Первоуральск) — «Волга» (Ульяновск) — 3:5 (1:3)

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 1:4 (0:1)

«Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:4 (1:2)

«Старт» (Нижегородская область) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 1:4 (1:2)

«Родина» (Киров) — «Строитель» (Сыктывкар) — 2:6 (1:2)

«Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (Кемерово) — 7:1 (3:1)

«Мурман» (Мурманск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:8 (1:2)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2020-2021/

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