«Динамо» вышло в финал суперлиги, «СКА-Нефтяник» впервые проиграл матч плей-офф с 2016 года

«Водник» обыграл «СКА-Нефтяник» во втором полуфинале чемпионата России-2019/20 — 7:5. Хабаровский клуб потерпел первое поражение в плей-офф суперлиги с 22 марта 2016 года. Тогда армейцы уступили «Байкалу-Энергии» в решаюшем пятом матче полуфинальной серии (1:4). С тех пор они одержали 22 победы в плей-офф подряд.

«Водник» сравнял счет в серии, третий решающий матч состоится 14 марта.

В другом полуфинале «Динамо» во второй раз обыграло «Енисей» и вышло в финал.

Чемпионат России

Суперлига

1/2 финала

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Москва) — 2:6 (0:4)

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Водник» (Архангельск) — 5:7 (3:1)