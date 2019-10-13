«Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником» в 1/2 финала Кубка мира
06:00
Определились пары 1/2 финала Кубок мира среди клубов. В первом матче сыграют шведские команды, а во втором — российские. Московское «Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником», а «Болльнес» встретится с «Виллой-Линчепингом». Матчи пройдут сегодня.
#КубокМира 2019— ХК СКА-Нефтяник (@SKAbandy1947) October 12, 2019
?????? Определился наш соперник по полуфиналу. Выиграв в серии послематчевых пенальти у Енисея (6:4), им становится московское #Динамо @DynamoBandyClub
Уже сегодня в 12.30 по московскому времени!#ВеримвКоманду pic.twitter.com/XEmAsY545q
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