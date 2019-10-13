«Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником» в 1/2 финала Кубка мира

#КубокМира 2019

?????? Определился наш соперник по полуфиналу. Выиграв в серии послематчевых пенальти у Енисея (6:4), им становится московское #Динамо @DynamoBandyClub

Уже сегодня в 12.30 по московскому времени!#ВеримвКоманду pic.twitter.com/XEmAsY545q