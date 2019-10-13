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«Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником» в 1/2 финала Кубка мира

06:00
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Определились пары 1/2 финала Кубок мира среди клубов. В первом матче сыграют шведские команды, а во втором — российские. Московское «Динамо» сыграет со «СКА-Нефтяником», а «Болльнес» встретится с «Виллой-Линчепингом». Матчи пройдут сегодня.

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